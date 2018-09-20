Предпринимателям Алматы дали 10 дней для установки контрольно-кассовых машин

Только за три дня работы на рынках и в торговых домах города выявлено 62 налогоплательщика, у которых отсутствуют контрольно-кассовые машины.

Департамент государственных доходов по Алматы в рамках борьбы с теневой экономикой с 17 сентября начал масштабную работу в отношении предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках и в торговых домах, при этом не применяющих контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и передачи данных, передает Zakon.kz.

«Только за три дня работы на рынках и в торговых домах города выявлено 62 налогоплательщика, у которых отсутствуют контрольно-кассовые машины. Всем нарушителям вручены памятки и дано 10 дней для самостоятельного устранения нарушений. В противном случае с 1 октября 2018 года будут привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составляет 15 МРП или 36 075 тенге», - сообщили в ведомстве.

Как поясняется, согласно налогового законодательства на территории РК денежные расчеты производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных.

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