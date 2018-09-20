Для участников слета подготовлена насыщенная программа.

Проблемы современного общества обсудят в ходе Слёта матерей "Анаға тағзым". Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Ербол Нургалиев.

Слет матерей "Анаға тағзым" проводится в рамках реализации программы Главы государства Н.А. Назарбаева "Рухани жаңғыру".

"Слет проводится впервые по инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева. Руководством региона уделяется особое внимание вопросам семьи и детства. Как известно, не так давно именно у нас прошел форум отцов. 2018-й год объявлен годом счастливого детства "Бакытты бала", в рамках которого сотни малообеспеченных семей получили поддержку. Надеемся, что данный слет, который соберет более 1200 делегатов со всего Казахстана, станет хорошей площадкой для обсуждения наболевших вопросов современного общества", - отметил Ербол Нургалиев.

В рамках масштабного мероприятия в Актобе будет открыт первый в Казахстане центр духовно-нравственного воспитания "Анаға тағзым". Данный проект реализован в ходе акции "Тұған жерге тағзым" и призван отдать дань всем матерям, имена которых священны и бесценны для каждого из нас. В центре "Анаға тағзым" будут вести образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения, работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие виды деятельности, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

Для участников слета подготовлена насыщенная программа. В течение двух дней в ходе круглых столов, секционных заседаний и мастер-классов гости смогут рассмотреть актуальные вопросы повышения социальной роли и статуса женщин в обществе, развития демографической политики, проблемы современной семьи, материнства и детства, а также выработать конкретные пути для их решения.

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