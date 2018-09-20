В Алматы впервые пройдут любительские велосоревнования для детей

Для участия необходима регистрация.

В субботу, 22 сентября 2018 года, в Алматы на стадионе Университета Нархоз пройдут первые любительские велосоревнования для детей от 7 до 12 лет "VeloFriends Junior - 2018", передает информационно-спортивный ХАБ.

В сообщении отмечается, что соревнования приурочены к Международному дню без автомобилей.

"День без автомобиля" проводится во многих крупных городах мира с 1974 года. Все акции, которые проводятся в этот день, призваны напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и как бы подтолкнуть людей к идее о необходимости пользоваться альтернативными автомобилю средствами передвижения: общественным транспортом, велосипедом, самокатом или собственными ногами. В этом году "День без автомобиля" официально отмечается более чем в 2100 городах из 43 стран мира.

Организаторы стремятся нацелить детей на спортивные достижения, отвлечь от телевизора и компьютерных игр, привить настоящий интерес к активному, здоровому и экологичному образу жизни. Велосипед является отличной альтернативой автомобилю для передвижения по городу и наша общая цель сделать сделать его безопасным видом транспорта.

Категории:

- 7-8 лет (2010-2011 г.р), (мальчики / девочки)

- 9-10 лет (2008-2009 г.р), (мальчики / девочки)

- 11-12 лет(202007-2006 г.р) (мальчики / девочки)

Дистанция:

- 7-8 лет – 1 круг на стадионе (400 м),

- 9-10 лет – 2 круга на стадионе (800 м),

- 11-12 лет – 3 круга на стадионе (1200 м).

Регистрация открыта с 15 сентября.

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