Предельные ставки вознаграждения по депозитам утверждены в Казахстане

Ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения.

С 1 октября 2018 года меняются условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте. Теперь вклады физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Как поясняется, ставки вознаграждения по вкладам будут дифференцироваться исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения. В этой связи, Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил новые предельные ставки вознаграждения.

«КФГД гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе – все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 27 банков являются участниками системы гарантирования депозитов», - говорится в сообщении.

Гарантия КФГД распространяется на все депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В таблице приводятся категории вкладов с фиксированной процентной ставкой:

Как отмечается, по вкладам в иностранной валюте сохранится действующий подход, когда ставка вознаграждения является единой независимо от срока вклада и сохраняется на уровне 1%.

Классификация вкладов и утвержденные предельные ставки вознаграждения распространяются на вклады физических лиц, которые будут приняты или пролонгированы после 1 октября. Вклады, принятые до 1 октября, будут обслуживаться согласно условиям ранее заключенных договоров.

«Новая классификация вкладов (срочные, несрочные и сберегательные депозиты) создает дополнительные опции размещения сбережений. Теперь вкладчикам доступны три категории вкладов с разным уровнем ликвидности и доходности. В зависимости от своих целей вкладчики могут разместить сбережения в несрочные, срочные и сберегательные вклады», - пояснили в Нацбанке.

Несрочные вклады характеризуются более низкой доходностью, но в то же время позволяют вкладчику беспрепятственно изъять свой депозит. Срочные вклады являются менее ликвидными, но дают более высокую доходность. Максимальную доходность вкладчики могут получить, разместив деньги на сберегательный вклад, по которому предусмотрены повышенные требования к досрочному изъятию денег.

Сроки вклада также влияют на размеры ставок вознаграждения. Так, самые низкие предельные ставки вознаграждения устанавливаются по краткосрочным вкладам, по сравнению с долгосрочными вкладами – с наибольшими предельными ставками.

Наличие права на пополнение депозита обуславливает более низкие значения предельных ставок по нему, чем по аналогичному депозиту с отсутствием такого права. Другими словами, стандартный тенговый вклад на 12 месяцев будет ограничен предельной ставкой 12%, тогда как вклад с дополнительной опцией пополнения депозита снизит ставку до 11%.

«Главной целью новой классификации вкладов является создание дополнительных возможностей для населения при хранении сбережений. Если раньше вкладчики не могли получить доходность по депозиту выше 12,00%, то теперь, при соблюдении условий договора банковского вклада, по сберегательному депозиту со сроками свыше 12 и 24 месяцев можно получить до 13,00% – 13,50% вознаграждения. Выбирая срочность вклада в национальной валюте и соответственно высокую ставку вознаграждения, вкладчик обеспечивает себе реальную доходность до 7,5%, при инфляции 6,00%», - отметили в финрегуляторе.

В условиях того, что по валютным вкладам в равной степени вероятности возможен доход или убыток от изменения обменного курса, то сберегательные вклады являются более привлекательным и стабильным инструментом вложения. Сберегательные вклады фиксируют заранее оговоренную доходность, сопровождаются меньшими рисками и обеспечиваются повышенной гарантией КФГД в 15 млн тенге.

Вклады в иностранной валюте характеризуются низкой фиксированной доходностью – не выше 1%, минимальным размером гарантии КФГД и подвержены риску фиксации убытка в пересчете на национальную валюту, в случае открытия депозита при высоком курсе и закрытии – при низком.

«Вводимые предельные ставки и классификация вкладов обеспечивают новые возможности для сбережений населения, стимулируют накопление в национальной валюте на длительные сроки и создают условия финансовой стабильности на банковском рынке», - считают в Нацбанке.

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