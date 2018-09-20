Кроссовер перевернулся в ВКО, водитель погиб

Мужчина скончался по дороге в больницу.

Авария со смертельным исходом произошла в Зыряновске, передает корреспондент YK-avto.kz.

ДТП с участием автомобилей марок Lexus и Honda CR-V случилось на улице Каюпова.

— Водитель машины «Honda CR-V» ехал по данной улице и при повороте на улицу Космонавтов, по предварительной версии, не пропустил «Lexus», который ехал навстречу, — прокомментировал начальник административной полиции Зыряновского РОВД Даурен Кустубаев. — Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

К месту аварии прибыли также скорая помощь и пожарные.

— Спасатели извлекли из автомобиля Honda CR-V водителя, по дороге в больницу он скончался, — добавил Кустубаев. — Шофер из Lexus не пострадал.

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