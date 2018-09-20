Чтобы не хоронить: мужчина оставил сумку с телом сожительницы около рынка в Астане

А сам скрылся из города, бросив их общего сына.

Сотрудниками столичного Департамента внутренних дел задержан мужчина, который положил тело женщины в хозяйственную сумку и оставил ее в районе рынка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции.

13 сентября в районе рынка «Шанхай» Астаны была обнаружена сумка с трупом женщины. В тот же день полицейскими установлена личность женщины. Ею оказалась 26-летняя гражданка Узбекистана.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, туберкулеза внутренних органов.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину.

"Доставленный в полицию мужчина в ходе допроса показал, что на протяжении последних трех лет сожительствовал с умершей женщиной, от которой имеет 2-летнего сына. Женщина скончалась от болезни в съемной комнате общежития. Испытывая финансовые трудности, он не имел возможности к захоронению, к тому же знал, что умершая является гражданкой другой страны. Поэтому оставил дорожную сумку в районе рынка «Шанхай», чтобы тело нашли и захоронили. Затем решил скрыться и выехал из города в тот же день", - сообщили детали в ДВД.

Полицейскими Астаны мужчина был задержан в Туркестанской области. Нашли и ребенка умершей - он находился под присмотром знакомых. Сейчас мальчик помещен в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны.

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