Эксперт озвучил шансы на успех "Астаны" в Киеве

Противостояние команд пройдет сегодня в 22:55 по времени Астаны.

Сегодня, 20 сентября, действующий чемпион Казахстана "Астана" в рамках группового раунда Лиги Европы УЕФА на выезде сыграет против киевского "Динамо", пишет sports.kz.

Своим мнением об этой встрече поделился ветеран казахстанского футбола Али Суюмагомбетов.

- Я думаю, что "Динамо" обыграет "Астану" - с разницей примерно в два мяча. Счет трудно прогнозировать, но Киев двумя голами отметится железно, а в то, что забьет "Астана", не верится. Если они дома не могут забить "Кайсару", то как они это сделают в Киеве?! В еврокубках серия "Астаны" без забитых с игры мячей продолжается. Будем смотреть, переживать и болеть. Если фарт будет, - может быть, отскочим, - считает известный в прошлом футболист.

Противостояние команд пройдет сегодня в 22:55 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Встреча состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, вмещающем 70 050 зрителей.

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