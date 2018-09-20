Все отчисления за один раз - о сути единого совокупного платежа

Новый механизм единого совокупного платежа заменит 4 вида платежей всех работающих граждан в 1 разовый платеж

Сегодня в Алматы состоялся экспертный круглый стол на тему: "Чего ожидать от единого совокупного платежа?". ЕСП предполагается ввести с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года, передает Zakon.kz.

"ЕСП — это возможность уплатить сразу четыре вида различных платежей. Максимально упрощены все процедуры в сравнении с действующими режимами регистраций в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной декларации и патентам. Не требуется регистрация в налоговых органах, снятие с учета, предоставление отчетности, не будут распространяться проверки налоговых органов. Уплата производится одним платежом", - сказала министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

По ее словам, ЕСП - это не новый вид налога, а механизм, который объединяет четыре обязательных платежа в один: индивидуальный подоходный налог (10%), отчисления в фонд социального страхования (10%), отчисления в фонд медицинского страхования (40%) и отчисления в единый накопительный пенсионный фонд (40%).

Читайте также: Нурсултан Назарбаев поручил ввести совокупный платеж для самозанятых граждан

"Для того, чтобы снизить нагрузку для жителей, проживающих в сельской местности, предлагается, чтобы этот платеж составлял половину от месячного расчетного показателя для жителей села", - уточнила министр.

Суть нового режима заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий. Уплата ЕСП будет означать автоматическую регистрацию деятельности и участие в системе медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!