Развитие машиностроения в РК обсудили в Астане

Вопреки сложившемуся стереотипу, машиностроение в Казахстане представлено не только автопромом, хоть и занимает лишь 10% всей обрабатывающей промышленности.

Возможности развития машиностроения Казахстана обсуждали сегодня в Астане на VI отраслевом форуме. Первый день посвящен секционным заседаниям и выработке практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности. Организаторы форума - министерство по инвестициям и развитию РК, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке правительства Республики Казахстан и генерального партнера АО "Самрук Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

Форум собрал порядка 1000 делегатов, руководителей ведущих казахстанских и зарубежных (из более чем 20 стран мира) машиностроительных предприятий, представителей центральных государственных органов, квазигосударственного сектора, институтов развития, бизнес ассоциаций и крупных потребителей машиностроительной продукции.

"Ежегодно на площадке форума встречаются все машиностроительные предприятия чтобы поделиться своими достижениями, рассказать о существующих проблемах и найти пути их решения. По итогам мы формируем рекомендации, с которыми выходим на госорганы, обсуждаем их, инициируем законодательные изменения", - рассказал директор исполнительной дирекции ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" Ришат Асансеитов.

Также в рамках форума будет презентован проект Комплексного плана развития отрасли машиностроения Казахстана на 2019 – 2030 годы, который станет стратегическим видением развития отрасли на среднесрочный период.

"Союз машиностроителей Казахстана обратился с инициативой к правительству Казахстана о создании программы развития машиностроения. правительство нас поддержало. У нас было порядка трех месяцев, чтобы вкупе с министерством по инвестициям и развитию и Казахстанским институтом развития индустрии разработать данный Комплексный план. Так что сейчас это общая канва – показатели, ориентиры и цели. Поэтому основной акцент форума мы хотели сделать на обсуждении плана и выработки конкретных путей и механизмов под исполнение поставленных целей и задач", - сказал он.

Подразумевается, что план станет нормативным документом министерства по инвестициям и развитию, далее будет вынесен на обсуждение правительства и в итоге станет составной частью программы ГПИИР на 2020-2024 года.

К слову, вопреки сложившемуся стереотипу, машиностроение в Казахстане представлено не только автопромом, хоть и занимает лишь 10% всей обрабатывающей промышленности. В Казахстане активно развиваются нефтегазовое, горно-металлургическое, сельскохозяйственное, электротехническое машиностроение и так далее.

"В этом году мы отмечаем повышенный интерес к форуму. Только за это утро, мероприятие посетили порядка 700 человек. Это не только представители отрасли, но и скептики, которые убедились, что машиностроение не представлено одним только автопромом. В общем, по итогам 2017 года мы вышли на показатели 998 млрд тенге по объему произведенной продукции. В этом году мы планируем преодолеть психологическую планку в 1 трлн тенге и двигаться дальше. До 2024 года мы поставили амбиционную задачу увеличить эту цифру в три раза", - заключил Ришат Асансеитов.

Татьяна Ковалева, Астана.

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