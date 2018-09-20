Почему сельчане Алматинской области отказываются от героина, опия и экстази

О специфичных особенностях борьбы с наркоманией и наркобизнесом в сельской глубинке.

В последние годы в Казахстане уделяется очень большое внимание борьбе с наркобизнесом, профилактике и раннему выявлению больных страдающим наркоманией. Полицейские сводки буквально пестрят сообщениями о задержаниях наркодельцов и изъятиях крупных партий дурмана, но число наркозависимых как будто не уменьшается. И эта проблема одинаково актуальна как для крупных городов, так и сельской глубинки, хотя имеет в каждом отдельном регионе свою специфику. Рассказать о том, как обстоят дела с употреблением наркотиков в Алматинской области, и что конкретно делается для искоренения этого зла, журналист Zakon.kz попросил заместителя начальника Управления по борьбе с наркобизнесом (УБН) ДВД региона Нускабека Зауланбаева.

Канабис, как альтернатива опиатам

Как отметил Н. Зауланбаев, основная задача сотрудников УБН снижение наркотизации населения до минимально опасного уровня. Эта цель достигается пресечением каналов поставок наркотиков на территорию области, выявлением лиц причастных к сбыту наркотиков и привлечением их к уголовной ответственности.

Что касается специфических особенностей региона, то в основном в области распространены так называемые «легкие» виды дурмана марихуана и гашиш. Конечно, встречается и героин, но все же не в столь крупных объемах, как наркотики канабисной группы. А такой вид зелья как опий и вовсе практически исчез из незаконного оборота. По крайней мере, в этом году, как и в прошлом, фактов его изъятия не было. Видимо на фоне более мощного, но менее объемного и, как следствие, более «транспортабельного» героина производство и перевозка этого вида дурмана стала не актуальна.

«Но вообще, число потребителей героина за последние годы значительно снизилось. Видимо те, кто начал его употреблять лет 10-15 назад, либо находятся в местах заключения, либо уже умерли, а молодежь хорошо осведомлена о пагубном воздействии этого вида наркотика на организм и попросту его даже не пробует. С марихуаной немного сложнее. Хотя мы изымаем ее тоннами, всегда находятся те, кто занимается ее транспортировкой и культивированием. Ведь это очень прибыльный бизнес, так как товар пользуется повышенным спросом. Хотя марихуана сейчас стоит недешево, все же обходится дешевле героина. Ведь пока его доставят сюда, первоначальная стоимость наркотика возрастает в разы. Условно говоря, в Афганистане килограмм героина стоит 2-3 тысячи долларов. После доставки в Таджикистан цена поднимется до 5-6 тысяч. В Кыргызстане она уже составит 7-8 тысяч, в Казахстане 10-15 тысяч. А марихуану в степи вырастил и тут же продал, то есть и цена ниже и риска меньше, а общая прибыль может быть даже больше», - пояснил Н. Зауланбаев.

«Экстази», по словам специалиста, тоже встречается очень редко. А в этом году вообще ни одного факта не выявлено. Ведь «экстази» это скорее «клубный» наркотик, а в области таких заведений не так уж много. Разве что в Талдыкоргане, но это город сравнительно небольшой и употребление наркотиков в молодежной среде не столь развито, как в других крупных городах.

Что же касается различных синтетических наркотиков, так называемых JWH, то работа в этом направлении тоже ведется. Но проблема в том, что многие виды этих наркотиков пока отсутствуют в таблице запрещенных к обороту веществ. Ведь их формулы, виды и названия, меняются чуть ли не ежедневно. Поэтому полицейские ждут, когда будет принят законопроект о внесении этих наркотиков в соответствующую таблицу и уже можно будет конкретно взяться за их распространителей.

От преступления до наказания

В целом, по словам Н. Зауланбаева, с начала года в области изъято 4 тонны 245 килограммов различных наркотиков. Из них 4 тонны 207 килограммов приходится на марихуану, включая незаконные посевы. Также изъято 9 килограммов 261 грамм гашиша. И 1 килограмм 1 грамм героина. Причем практически весь этот героин изъят у одной преступной группировки, обезвреженной сотрудниками областного УБН.

«Раскрывать детали спецоперации, поведенной в отношении этой преступной группы, пока рано, так как работа по ней продолжается. Но в качестве примера могу рассказать о подобной группе наркосбытчиков, обезвреженной в апреле прошлого года. Тогда были задержаны 5 человек, в том числе организатор группы, которые занимались сбытом героина. У них было изъято более 1 килограмма этого наркотика и в итоге возбуждено 7 уголовных дел. То есть по каждому члену группы мы разрабатывали отдельную спецоперацию, проводили негласные контрольные закупки и задерживали с поличным. Приговором суда все они осуждены на 10-12 лет лишения свободы. Также сейчас у нас в разработке находится еще несколько групп, предположительно, занимающихся наркосбытом, но пока по ним ведется работа», - продолжил замначальника УБН.

Рассказал он и о том, как в данное время законом трактуется то или иное наркопреступление. Ведь если раньше для возбуждения уголовного дела было достаточно 0,1 грамма героина, благодаря чему зачастую под суд попадали не злостные наркосбытчики, а обычные наркоманы, можно сказать больные люди, то теперь ситуация кардинально поменялась.

«Например, сейчас особо крупный вес для марихуаны начинается с 1 килограмма и за хранение наркотика лишь в таком объеме наступает уголовная ответственность. А до 1 килограмма это рассматривается как уголовный проступок. Соответственно и наказание за него менее строгое. Обычно это штраф или исправительные работы. Для гашиша уголовная ответственность наступает с 200 грамм, а для героина с 1 грамма. Все, что меньше этого веса, опять же считается уголовным проступком», - рассказал Н. Зауланбаев.

Правда за сбыт наркотиков уголовная ответственность наступает независимо от его веса, но доказать это можно лишь проведя негласную контрольную закупку. То есть с санкции суда и прокурора проводится оперативный закуп, все это фиксируется аудио-видео записью, и лишь после этого происходит задержание. Хотя это, конечно, палка о двух концах. С одной стороны такой подход исключает попадание в тюрьму невиновного, а с другой стороны, даже зная, что человек вряд ли может хранить около килограмма марихуаны для личного употребления, не удастся привлечь его к суду за наркопреступление.

К слову, денег, по словам спикера, на оперативную закупку выделяется в достаточном количестве, и полицейские могут ради выявления группы наркоторговцев закупать практически любой вес наркотика, несмотря на его стоимость. Так же они полностью обеспечены транспортом, средствами связи, различной спецтехникой. А если какие-то вопросы и возникают, то они решаются в рабочем порядке.

Профилактика, как краеугольный камень

Но все же, как подчеркнул Н. Зауланбаев, помимо выявления наркосбытчиков, большой упор в работе УБН делается на профилактику наркомании и наркопреступлений. И это приносит свои плоды.

Например, раньше довольно часто встречались факты, когда наркодельцы в качестве наркокурьеров использовали несовершеннолетних, а иногда и собственных детей. Ведь если их и задерживали полицейские, то привлечь их к ответственности по причине малолетства было невозможно. А без доказательной базы взрослых наркодельцов не задержишь. Поэтому полицейским приходилось вести тщательную разработку, проводить оперативные закупы с использованием ауди-видеозаписи и следственным путем доказывать их преступную деятельность. И, хотя, в итоге их все же привлекали к ответственности, находились другие желающие использовать в криминальных делах детский труд.

Однако после того, как каждый подобный факт стал широко освещаться в СМИ, и теперь каждый наркоделец знает, что за привлечение детей к наркобизнесу существует отдельная статья УК РК. Причем наказание за это гораздо жестче, чем просто за сбыт наркотиков, и в тюрьму можно сесть лет на 15. А доказать такой факт хоть и сложно, но все же возможно. В итоге такие случаи практически совсем прекратились.

«Также у нас в области есть межведомственный штаб под председательством первого заместителя акима области, в который входят представители других ведомств КНБ, управлений образования, здравоохранения, физкультуры и спорта и т.д. И ежеквартально рассматривается работа по нашей линии. Все отчитываются, какая работа была проделана по снижению наркотизации в обществе и разрабатываются новые меры борьбы с наркоманией. Например, на последнем заседании было дано поручение по уничтожению дикорастущей конопли. К слову, мы постоянно проводим работу и по обнаружению незаконных посевов этого растения и привлекаем «криминальных агрономов» к уголовной ответственности», - отметил Н. Зауланбаев.

Также, по его словам, сотрудники УБН на постоянной основе проводят профилактическую работу в увеселительных заведениях. Конечно, в области не так много ночных клубов, как, например, в Алматы, но, тем не менее, полицейские целенаправленно устраивают в них внеплановые рейды. В итоге в этом году ни одного факта употребления наркотиков в этих заведениях не выявлено.

«Наверное, владельцы этих увеселительных заведений стали более строго относиться к своим клиентам. Ведь если в их ночном клубе выявят факт распространения наркотиков или обнаружат клиента находящегося в состоянии наркотического опьянения, то к ответственности привлекут не только посетителя, но и владельца клуба. Поэтому они стараются не допускать этого. И даже были случаи, когда при выявлении клиента находящегося явно в наркотическом опьянении, пусть даже наркотик он употребил еще до прихода в это заведение, его владельцы сами звонили к нам и сообщали о таких посетителях. Кроме того, мы совместно с представителями ювенальной полиции на постоянной основе проводим профилактические лекции и тематические уроки в школах и других учебных заведениях по неприятию наркомании в среде детей и подростков. Также проводим тестирование и анкетирование, цель которых выявить учащихся склонных к употреблению наркотиков. То есть работа у нас в этом направлении четко поставлена, и, наверное, благодаря этому в текущем году не было выявлено ни одного факта употребления или распространения наркотиков в подростковой среде», - подытожил свой рассказ Н. Зауланбаев.

Владимир Демидов

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