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За коррупционные нарушения подчиненных будут отвечать их первые руководители

Они будут обязаны подать в отставку.

Фото : Казахстанская правда20 сентября 2018, 16:27

Персональную ответственность первых руководителей за коррупционные преступления со стороны подчиненных хотят прописать законодательно. Об этом сообщил на брифинге в Министерстве энергетики РК заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы уже зашли в парламент с поправками об установлении персональной ответственности руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных», - сказал он.

По его словам, если касается политических госслужащих, то речь идет о политической ответственности.

«Обязанности подать в отставку», - уточнил представитель агентства.

«Если административных госслужащих, то, если в непосредственном подчинении его находится сотрудник, совершивший коррупционное преступление, этот руководитель будет освобождаться от занимаемой должности», - добавил Бектенов.

На его взгляд, данные нормы найдут у депутатского корпуса поддержку.

«В ближайшее время такие нормы будут приняты», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана


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