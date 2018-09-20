Коррупционные риски в госорганах выявляются "не в полной мере"

Госструктурам необходимо серьезней подходить к антикоррупционной работе.

На брифинге в министерстве энергетики РК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) Олжас Бектенов рассказал о применении в госорганах новых механизмов противодействия коррупции, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хотел бы отметить, что в министерстве энергетики, в частности и в целом, пока еще многими госорганами не в полной мере применяются новые механизмы противодействия коррупции, которые заложены в действующем сейчас законе о противодействии коррупции. В том числе анализ коррупционных рисков. Он бывает внешний и внутренний», - сказал он.

По его словам, внутренний анализ коррупционных рисков должен проводиться самим государственным органом у себя по своим внутренним процессам.

«При этом он более эффективен, на мой взгляд, чем внешний анализ. Потому что вы лучше внешнего эксперта знаете все ваши внутренние проблемы. Все лазейки, которые используются недобросовестными чиновниками для коррупционных своих поползновений. К этому вопросу надо более ответственно подходить», - считает представитель антикоррупционной службы.

По Минэнерго Бектенов констатировал, что в ведомстве «этот внутренний анализ проводился», но при этом не было выявлено ни одного значительного риска.

«По итогам не выработано ни одной качественной рекомендации, которая действительно имела бы влияние на снижение уровня коррупции. Вы лучше всех знаете, но при этом не показываете это по итогам внутреннего анализа», - уточнил он.

«В комитете экологического регулирования и контроля вообще не выявлено ни одного риска. Хотя, как мы видим, по анализу нашей следственно-оперативной практики часть фактов была показана: есть в части деятельности этого комитета серьезные коррупционные риски», - заключил спикер.

Ксения Давыдова, Астана

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