Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Караганде военнослужащего нашли застреленным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе Регионального командования «Орталык» Нацгвардии РК, 19 сентября в 16:00 военнослужащий контрактной службы воинской части 6505 города Караганды младший сержант Тимур Гурманов допустил самострел в область головы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили в военную прокуратуру и Военно-следственное управление МВД РК центрального региона.

Как пояснили в ведомстве, 22-летний военнослужащий был холост, на контрактной службе работал с 2014 года.

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