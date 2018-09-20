Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Караганде военнослужащего нашли застреленным

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото : mod.gov.kz20 сентября 2018, 17:25

В Караганде военнослужащего нашли застреленным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в пресс-службе Регионального командования «Орталык» Нацгвардии РК, 19 сентября в 16:00 военнослужащий контрактной службы воинской части 6505 города Караганды младший сержант Тимур Гурманов допустил самострел в область головы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили в военную прокуратуру и Военно-следственное управление МВД РК центрального региона.

Как пояснили в ведомстве, 22-летний военнослужащий был холост, на контрактной службе работал с 2014 года.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты