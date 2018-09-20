В Караганде военнослужащего нашли застреленным
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото : mod.gov.kz20 сентября 2018, 17:25
В Караганде военнослужащего нашли застреленным, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в пресс-службе Регионального командования «Орталык» Нацгвардии РК, 19 сентября в 16:00 военнослужащий контрактной службы воинской части 6505 города Караганды младший сержант Тимур Гурманов допустил самострел в область головы.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщили в военную прокуратуру и Военно-следственное управление МВД РК центрального региона.
Как пояснили в ведомстве, 22-летний военнослужащий был холост, на контрактной службе работал с 2014 года.
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