Семерых работников столичного аэропорта уличили во вскрытии багажа

В отношении 2 работников состоялись обвинительные приговоры.

Сотрудники авиационной транспортной прокуратурой города Астаны раскрыли 8 уголовных правонарушений, в том числе 7 правонарушений, совершенных работниками аэропорта, сообщает Bnews.kz.

Авиационной транспортной прокуратурой Астаны проведена работа по предотвращению краж личного имущества пассажиров в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев за истекший период 2018 года.

В результате выявлено 80 фактов прибытия багажа, вскрытого в пути следования, в том числе за пределами территории Казахстана. Для защиты имущества граждан при координации прокуратуры, уполномоченными органами и службами аэропорта определён ряд организационных мероприятий, утверждены совместные планы работ.

"Основные нововведения в работе аэропорта при обслуживании багажа – постоянное дежурство сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта в багажном отделении, использование видеорегистраторов в погрузочно-разгрузочном процессе, исключение "слепых" зон аэропорта путём модернизации его системы видеонаблюдения", - говорится в сообщении пресс – службы авиационной транспортной прокуратуры Астаны.

В ведомстве отметили, что данные меры позволили исключить регистрацию преступлений как совершенных на территории аэропорта и проведению органами уголовного преследования необоснованных по ним проверок.

"В результате, факты краж личного имущества и багажа снижены на 60% (с 40 до 16). Также это позволило раскрыть 8 уголовных правонарушений, в том числе 7 правонарушений, совершённых работниками аэропорта. В отношении 2 работников состоялись обвинительные приговоры. Дела в отношении остальных лиц прекращены судом в порядке медиации", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Работа в данном направлении продолжается.

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