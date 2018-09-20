Генпрокурор РК предложил коллегам из ШОС совместную борьбу с терроризмом в Сети

В Душанбе проходит заседание генпрокуроров стран ШОС.

В рамках визита казахстанской делегации в Душанбе (Республика Таджикистан) Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров принял участие в работе 16-го заседания генеральных прокуроров государств-участников Шанхайской Организации Сотрудничества. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заседании приняли участие руководители высших надзорных органов стран ШОС – России, Китая, Индии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, а также государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Участники поделились опытом по противодействию терроризму и экстремизму, обсудили вопросы обмена информацией и дальнейшего расширения сотрудничества.

Кожамжаров в своем выступлении особо отметил инициативу Назарбаева о принятии Кодекса по достижению мира, свободного от терроризма, озвученную Главой государства на площадке ООН в январе текущего года. Генеральный прокурор, подчеркнув эффективность и важность данных встреч, отдельно остановился на мерах нашей страны.

Сегодня Казахстан присоединился к 16 международным универсальным конвенциям и протоколам. В судебном порядке признаны террористическими и экстремистскими и запрещены 24 организаций.

«Осознавая глобальный характер террористических угроз и проявляя полную нетерпимость к ним, важно усилить наше многостороннее взаимодействие», - призвал коллег Кожамжаров.

С учетом нарастания проявлений кибертерроризма, Генпрокурор РК предложил в рамках ШОС принять совместный правовой документ по противодействию терроризму в интернет-пространстве.

По итогам обсуждений стороны договорились о консолидации усилий прокуратур государств-членов ШОС по борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, легализацией доходов, полученных преступным путём, служащих источником финансирования экстремизма и терроризма.

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