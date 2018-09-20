Пациенты в ВКО теперь могут менять поликлиники

Теперь у граждан появилась возможность поменять поликлинику, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых – получить заказ на обслуживание населения в следующем году.

Теперь у граждан появилась возможность поменять поликлинику, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых – получить заказ на обслуживание населения в следующем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Известно, что для реализации принципов семейного обслуживания и доступности медико-санитарной помощи рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания, что позволит медицинским организациям постоянно наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и осуществлять выезды на дом при необходимости.

Как отметил директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Алиев, в минувшем году более 29 тысяч 500 жителей области воспользовались правом выбора поликлиники именно в рамках кампании прикрепления.

- Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы, что свидетельствует о повышении уровня осведомленности граждан как о кампании, так и в целом о своем праве выбора поликлиники – заявил Болат Алиев.

Кроме того, с целью снизить нагрузку на врачей и количество очередей вводится лимит на прикрепление – 1700 человек на одного врача общей практики, ранее этот показатель составлял 2000 человек на одного врача.

- Мы ожидаем, что это стимулирует создание новых участков и очень рассчитываем в этом вопросе на активность медицинского бизнеса. Уже в прошлом году количество поставщиков Фонда существенно выросло, - добавил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования.

Также Болат Алиев рассказал, какими способами можно осуществить прикрепление к выбранным поликлиникам.

- Для этого необходимо непосредственно обратится в выбранную медицинскую организацию, либо же прикрепиться можно онлайн - через портал электронного правительства. Также можно обратиться в центры обслуживания населения, - сообщил Болат Алиев.

При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. Что касается Центров обслуживания населения, то в них процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через Connection Points.

Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику».

Отметим, что данная кампания стартовала 15 сентября, дата завершения кампании - 15 ноября 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!