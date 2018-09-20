С начала года в Казахстане реализовали 78,2 тыс. квадратных метров кредитного жилья

За неполных 2 года обеспечен ввод 18 500 квартир, в том числе за 8 месяцев текущего года 1970 квартир.

С начала 2018 года в Казахстане было реализовано 78200 квадратных метров кредитного жилья, передает Zakon.kz со ссылкой на СЦК.

Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе пресс-конференции. По его словам, акиматы строят доступное кредитное жилье по цене 140-180 тысяч тенге за квадрат. Покупатели – это вкладчики системы жилстройсбережений, половина из них –платежеспособные очередники акиматов.

«Этот механизм пользуется большим спросом среди казахстанцев - низкий порог первоначального взноса, минимальные ставки по займам. Так, при накоплении в Жилстройсбербанке более трех лет 50% необходимой суммы займы предоставляются под 4% годовых, это достаточно доступно. Также предусмотрены предварительные и промежуточные займы», - пояснил Касымбек.

Как отмечает министр, на сегодня сумма необходимого накопления снижена до 30%, и наши бюджетники - учителя, врачи, госслужащие, имеющие стабильные доходы, получили хорошую возможность приобрести собственное жилье от государства через систему жилстройсбережений.

Так, за неполных 2 года обеспечен ввод 18 500 квартир, в том числе за 8 месяцев т.г. 1970 квартир.

Напомним, с начала реализации данного направления акиматами введено 10 867 квартир и АО «Байтерек девелопмент» – 7 633 квартир.

В 2018 году планируется реализовать акиматами 141 проектов кредитного жилья площадью 560,8 тыс.кв. метров или 9428 квартир. На 1 сентября т.г. реализовано 1544 квартир площадью 78,2 тыс.кв.м.

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