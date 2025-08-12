От Алматы до Кокшетау: сколько стоил квадратный метр жилья в июле 2025 года

В среднем по стране квартиры продолжают дорожать, но темпы роста замедлились в прошлом месяце. При этом в отдельных городах цены на жилье снизились по сравнению с прошлым годом. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро нацстатистики, в июле 2025 года средние цены на первичное жилье выросли незначительно по сравнению с июнем – всего на 0,25% до 528 559 тенге на квадратный метр. Для сравнения, месяцем ранее рост составлял более 1%.

Вторичное жилье (перепродажа квартир) подорожало более существенно – на 0,94% до 551 905 тенге по итогам июля.

Фото: Zakon.kz

В годовом выражении средние цены по республике на первичное жилье выросли на 8,12%, на вторичном рынке на 7,9%.

Сохранение лидерства

На первичном рынке уже в четырех городах страны стоимость квадратного метра превышает 500 тыс. тенге. Помимо Алматы и Астаны, в числе наиболее дорогих городов Шымкент и Атырау.

Как и в июне, наибольший рост цен на новые квартиры в годовом выражении (июль 2024 к июлю 2025 года) отмечается в Атырау (+30) и Павлодаре (25,8%) до 512 205 и 451 127 тенге соответственно. В Семее годовой рост составил 26,6%, стоимость квадратного метра достигла 465 441 тенге.

Рост цены на первичное жилье в Астане не превысил 2%, а в Алматы остался на уровне июня.

Фото: Zakon.kz

Самые низкие цены на новые квартиры в Уральске – 286 288 тенге. К слову, по сравнению с июлем 2024 года они снизились на 0,5%. В Туркестане жилье подешевело на 3,4%, до 338 637тенге. Однако цены за квадратный метр в месячном выражении не изменились в этих двух городах, сохранившись на уровне июня.

Цены вторичного рынка

На вторичном рынке также наиболее существенно за год жилье подорожало в Актобе, Павлодаре и Алматы. По сравнению с июлем 2024 года квартиры в этих городах выросли в цене на 18,9%, 15,7% и 14,4% соответственно.

Дешевле жилье стало только в Усть-Каменогорске (−1,4%). В Караганде цена выросла символически – всего на 0,1% до 385 178 тенге. Менее, чем на один процент квартиры на вторичном рынке подрожали в Кызылорде (+0,5%) и Актау (+0,6%).

Алматы и Астана, как и прежде остаются наиболее дорогими городами, где средняя стоимость квадратного метра достигла 688 578 и 652 479 тенге.

Также отметим, Атырау и Конаев, где стоимость жилья на вторичном рынке увеличилась до 485 531 и 445 876 тенге соответственно. Не намного отстает Семей (429 472 тенге за квадратный метр) и Шымкент (427 989 тенге).

Самое дешевое вторичное жилье по стране в Кызылорде (313 592 тенге), Актау (334 492 тенге) и Кокшетау (335 654 тенге). К слову, в последнем городе стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 8,5%.

