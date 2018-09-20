В Алматы горят шины и сухостой

Возгорание произошло на теннисном корте.

В Алматы начался пожар, по предварительной оценке, площадь составляет 500 квадратных метров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Возгорание произошло в нижней части города, в районе Большого Алматинского канала, на теннисных кортах. Загорелся сухостой, огонь перекинулся на использованные шины, которые находились на корте. В результате образовалось большое облако едкого черного дыма.

По предварительным оценкам, площадь горения сухостоя - 350 квадратов, шин - 150 квадратов.

На месте работают две единицы спецтехники и 10 специалистов службы пожаротушения, на помощь выехала еще одна машина.

По уточненным официальным данным, в 18.29 в микрорайоне «Трудовик» Алатауского района, на территории «Халык парка» произошло горение сухой травы на площади 300 кв. м, а также горение б/у автошин на площади 150 кв. м Жертв и пострадавших нет.

На месте задействованы силы и средства Службы пожаротушения г. Алматы: 26 пожарных и 5 ед.специализированной пожарной техники.

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