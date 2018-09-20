Глава Управления здравоохранения Алматы освобожден от должности

Практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны.

Серикбол Мусинов освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения города Алматы, передает Zakon.kz.

Практически всю свою трудовую деятельность Серикбол Мусинов проработал в системе здравоохранения страны. Занимал должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения, работал заместителем министра здравоохранения и социального развития РК.

Начал работу в 1980 году врачом-интерном Аягузской ЦРБ ныне Восточной-Казахстанской области. В разные годы работал начальником департамента здравоохранения Семипалатинской области, проректором Школы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, начальником управления фармацевтического контроля Астаны, руководителем управления здравоохранения Мангистауской области, генеральным директором Национального Центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Министерства здравоохранения и социального развития РК и др.

С конца ноября прошлого года работал руководителем Управления здравоохранения города Алматы.

Стоит отметить, что сегодня в Алматы ведется активная реформа в системе здравоохранения города, направленная на улучшение оперативного менеджмента медицинских организаций, прозрачности их деятельности, а также удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. Ранее за недостатки, в том числе в указанных направлениях, от своих должностей были освобождены ряд руководителей городских медицинских организаций.

Сегодня в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в 75% организаций здравоохранения города внедрена единая информационная система. Завершается формирование электронных паспортов алматинцев. Это уже позволило сократить время записи на прием и вызов врача на дом в 1,5 раза, сократить время обслуживания медперсоналом в 2 раза, вдвое уменьшить живые очереди, снизить коррупционные риски при оказании услуг на 90%.

В свою очередь оснащенность медицинской техникой в городе составляет 77,3% и до конца года увеличится до 80%. Укомплектованность врачами возросла с 94 до 96,2%, а средними медицинскими работниками с 96,8 до 98%.

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