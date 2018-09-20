Абаев назвал самые открытые госорган и акимат в Казахстане

Министр выступил на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев назвал самые открытые государственный орган и акимат в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытость государственных органов оценивается Министерством информации и коммуникаций в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности госорганов. По результатам 2017 года, лидерами оценки по направлению «Открытость государственного органа» стали акимат Восточно-Казахстанской области и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции», - рассказал Даурен Абаев на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Министр также рассказал, что в целях повышения информированности населения в 2016-2017 годах проведен цикл лекций, семинаров и вебинаров по разъяснению среди населения норм Закона и возможностей порталов «Открытого правительства», организованных Международным центром журналистики «MediaNet», Международным центром некоммерческого права, Гражданским Альянсом Мангистауской области. В этой программе также участвовали офис программы ОБСЕ в Казахстане и Программы развития ООН.

«Кроме того, на постоянной основе АО «Национальные информационные технологий» проводят семинары по обучению ответственных лиц государственных органов по работе с порталами «Открытого правительства». На телевидении и в социальных сетях в ротацию запущены разъяснительные ролики о работе порталов «Открытого правительства», - добавил он

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