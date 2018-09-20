Смартфон взорвался после селфи

Корейский гаджет завис после фотографирования, воспламенился и напугал жителя Марокко.

Пользователь Reddit из Марокко рассказал о смартфоне Samsung, который взорвался и чуть не сжёг его кухню. История марокканца стала вирусной, пишет Лайф.

По словам мужчины, за несколько минут до возгорания он пытался сделать снимок, но его Samsung Galaxy S7 завис. Тогда он положил его на деревянный кухонный стол и хотел идти по своим делам, как вдруг раздался хлопок и гаджет загорелся. Пользователь Reddit в панике накинул на девайс полотенце, тем самым чуть не спровоцировав пожар на кухне. Менее чем за сутки после публикации пост марокканца стал вирусным, его лайкнуло более 14 тысяч пользователей.

Пострадавший рассказал, что в магазине, где он покупал смартфон, ему не смогли помочь, так как на девайс кончилась гарантия. Мужчина написал в техподдержку Samsung, после этого с ним связались представители вендора и забрали аппарат для экспертизы.

Отметим, что это не первый случай возгорания смартфона Samsung за последнее время. Несколько дней назад у американки телефон загорелся прямо в сумочке. Ранее девайс корейской компании воспламенился в китайском салоне красоты, чем напугал посетителей.

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