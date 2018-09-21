В ЕНПФ опровергли информацию, распространяемую по WhatsApp

Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста.

Информация том, что пенсионный Фонд возмещает 150 000 тенге в связи с инфляцией, рассылаемая посредством WhatsApp вкладчикам, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ЕНПФ, передает Zakon.kz.

«Напоминаем, что в Казахстане действует уникальная модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты», - говорится в сообщении.

Как поясняется, выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

Чтобы претендовать на гарантии от государства, необходимо обратиться с заявлением в Межведомственный расчетный центр социальных выплат Государственной корпорации «Правительство для граждан» по месту проживания. Для каждого индивидуально по специально разработанной методике будет произведен расчет, и человек получит выплату на свой банковский счет, если она ему действительно положена.

«Фонд предупреждает всех вкладчиков и получателей о необходимости критически относиться ко всякого рода сообщениям, распространяемым в социальных сетях, и доверять исключительно проверенной информации из официальных источников», - заключили в ЕНПФ.

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