Несколько месяцев школьники ВКО исследовали местные этносы

Школьникам помогали проводить исследования опытные районные и городские педагоги.

В Восточном Казахстане школьники с 5 по 11 класс проводили увлекательные мастшабные этнографические исследования, итоги которых представили на конкурсе этнопроектов "Алтын Қазына" в региональном научно-практическом центре "Дарын", передает Инфоцентр ВКО.

Темой для исследования стала этнография народов региона, влияние природной и климатической среды на местные этносы, фольклор с научной точки зрения. Сам конкурс стартовал в мае. За это время прошло несколько этапов. По словам директора ВК РНПЦ "Дарын" Жанат Айтпаевой, во время первого этапа было отобрано 19 команд со всей области - это 162 человека. Школьникам помогали проводить исследования опытные районные и городские педагоги.

Второй этап проходил на базе "Горной Ульбинки" ("Дарын"). Там была организована этнографическая летняя школа "Алтын Қазына". И уже здесь школьников обучали лучшие преподаватели университетов региона. Они рассказывали историю края, помогли рекомендациями по созданию проектов и показали научный подход к исследованию.

Потом ребята приступили к своему главному заключительному этапу - полевому исследованию и обработку данных. Этим они занимались с июня по конец августа.

Ученица школы-лицея города Зыряновск Азиза Нагибаева рассказала о проекте своей команды:

- Наша тема - “старообрядцы, история в костюмах". Одним из этапов нашего исследования было посещения села Первороссийского. Там мы узнали удивительный обычай, который сохранился до сих пор: в осенний праздник под названием "кузьминки" женщины обменивались молодыми курами, выращенными за лето. Также они готовили курник и густой кисель из яблок по старообрядческим рецептам. Еще мы были в селе Быково и узнали, что старообрядцы этого региона были основателями мараловодства и пчеловодства, но, к сожалению, в живых не осталось ни одного старообрядца. Мы должны знать историю этносов, которые проживали на нашей земле, и эту историю мы решили изучить по костюмам.

Несмотря на соревновательную часть мероприятия, победа тут совсем не главное. Важно то, что через исследования дети приобщаются к культуре своего края, изучают особенности местных этносов, чувствую дух истинного патриотизма.

Теперь лучшие из проектов будут готовиться к тому, чтобы поучаствовать в республиканском конкурсе "Моя малая родина", который пройдет уже в ноябре этого года в Астане.

Организаторы отмечают, что проект подобного масштаба для нашего региона - в новинку.

- Мы не просто оцениваем результаты работы школьников. Мы их готовили с самого начала, следили за тем, как они проводят полевые исследования, работают с данными, - говорит Жанат Айтпаева. - Отрадно, что этот проект нашел такой отклик среди учащихся.

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