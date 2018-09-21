Более 19 тысяч автомобилей было произведено в Казахстане за 8 месяцев

Каждый второй проданный автомобиль отечественного производства - Касымбек.

Более 19 000 автомобилей было произведено в Казахстане за 8 месяцев 2018 года. Их общая стоимость – 117,7 млрд тенге, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня на VІ форуме машиностроителей Казахстана рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобилестроение дает наибольшую динамику роста среди всех отраслей машиностроения. Причина резкого роста производства - восстановление спроса на рынке, открытие экспортных рынков, а также программа льготного автокредитования и лизингового финансирования со стороны государства, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения.

«Так, если в 2017 году каждый третий проданный автомобиль был выпущен на отечественных предприятиях, то по итогам 8 месяцев 2018 года каждый второй проданный автомобиль отечественного производства. На следующий год планируется продолжить программу льготного кредитования (в размере 10 млрд тенге) и лизингового финансирования коммерческой техники (30 млрд тенге)», - сказал министр.

Он также отметил сектор электротехнического машиностроения, который характеризуется наиболее стабильной динамикой производства и более углубленной локализацией производства в сравнении с другими секторами машиностроения.

«По итогам 8 месяцев текущего года ИФО (индекс физического объема) в секторе составил143,1%, объем производства – около 80 млрд тенге. В частности, за 8 месяцев текущего года производство электрических свинцово-кислотных аккумуляторов увеличилось на 9,6 % и превысило отметку 1,5 млн единиц, производство светильников и осветительных устройств увеличилось в 21 раз, производство кабелей электронных увеличилось на 84%. Росту также способствовало увеличение экспортных поставок на рынок СНГ, преимущественно в РФ», - привел данные Касымбек.

В железнодорожном машиностроении за 8 месяцев 2018 года, по его словам, произведено более 1000 грузовых вагонов, это на 37,2 % больше аналогичного периода 2017 года. Рост производства достигнут за счет государственной поддержки данного сектора: в 2017 году БРК-Лизинг выделено 50 млрд тенге на производство 80-футовых платформ. За 2018-2019 годы планируется выпустить 3000 вагонов.

«За 6 месяцев 2018 года объем производства в секторе сельскохозяйственной техники составил около 12 млрд. тенге, увеличение с аналогичным периодом прошлого года на 33,8%. Для отрасли государством предпринимаются меры поддержки отрасли, такие как, освобождение реализации сельхозтехники от налога на добавленную стоимость, в текущем году из бюджета выделены средства на льготный лизинг комбайнов и тракторов (в размере 3 млрд тенге). Министерством прорабатывается выделение в следующем году дополнительно 3 млрд тенге», - продолжил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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