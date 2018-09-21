В Туркестанской области турецкая компания на площади 200 га построит тепличный комплекс

Компания уже реализовала различные проекты в Южной Америке, Африке, Дальнем и Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Недавно на прошедшем бизнес-форуме в Анкаре был подписан меморандум о сотрудничестве между турецкими компаниями и акиматом Туркестанской области. В соответствии с этим соглашением в Туркестан прибыли представители турецкой компании «Dal Holding Investment CO» во главе с первым руководителем в Республике Казахстан Демирджаном Кусе, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Аким области Жансеит Туймебаев, принявший инвесторов, выразил готовность поддержать предложения руководителей компании по развитию Туркестана.

"Вы знаете, что город Туркестан является важнейшим городом не только для казахского народа, но и для всего тюркского мира. В соответствии с Указом Главы государства образована Туркестанская область, центром которой был утвержден город Туркестан. Я осведомлен о достижениях вашей компании. Мы готовы к сотрудничеству в нескольких направлениях", - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь Демирджан Кусе заявил, что у компании уже есть конкретный проект, а также выразил готовность поддержать другие проекты, с которыми они ознакомились в ходе визита в область. В частности, в городе Кентау компания "Dal Holding Investment CO" намерена приступить к строительству современного тепличного комплекса на площади 200 гектаров. Проект стоимостью 500 миллионов долларов США создаст 3000 рабочих мест. Тепличный комплекс расположится в индустриальной зоне в 25 км от международного транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай". Ожидается, что тепличный комплекс в Кентау увеличит производство сельскохозяйственной продукции и повысит экспортный потенциал страны.

Стоит отметить, компания, которая работает уже 33 года, реализовала различные проекты в Южной Америке, Африке, Дальнем и Ближнем Востоке и Центральной Азии. В разных уголках мира насчитывается 2000 представительств. Кроме того, компания осуществляет свою деятельность в сфере производства цемента, машиностроения, автоматизации, создания оборудования для сбора промышленной пыли и строительства предприятий высокого уровня в области энергетики.

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