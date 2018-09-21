В Алматы на пригородных маршрутах появились новые автобусы

До конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до 80%.

В Алматы в рамках реализации транспортной реформы продолжается обновление автобусов. В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, приобретенные частными перевозчиками для обслуживания ряда маршрутов, в том числе охватывающих пригородные территории, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Ранее мы осуществляли перевозки на автобусах старше 20 лет, соответственно, не всегда получалось соблюдать график, были нарекания пассажиров. Сейчас за счет собственных средств мы приобрели 30 автобусов Yutong экологического класса Евро-5 с общей вместимостью до 70 человек», - сообщил заместитель директора ТОО «Каскеленский автобусный парк» Кайрат Юсупов.

Данные автобусы будут обслуживать маршруты №23 (пос.Кыргауылды – пос.Бесагаш) и №78 (а/в Саяхат – пос.Жалпаксай), в среднем перевозящие до 15 тыс. пассажиров в день.

Кроме того, еще несколько единиц подвижного состава приобретено автопарком «Олжас LTD». Автобусы средней вместимости будут направлены на маршрут №62, в дополнение к ранее обновленным автобусам, где наблюдается рост пассажиропотока.

Глава мегаполиса отметил, что автопаркам, обновляющим подвижной состав будет оказываться поддержка, в том числе путем субсидирования. Однако перевозчикам необходимо повышать культуру вождения водителей и качество оказываемых услуг.

В целом до конца года планируется довести долю нового общественного транспорта до 80%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!