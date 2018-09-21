Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Охранники подложили на объект муляж бомбы ради получения премии

Вместо этого их привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Фото : Портал Акцент21 сентября 2018, 15:22

Досудебное расследование по факту заведомо-ложного сообщения об акте терроризма начато в отношении двух сотрудников одного из охранных агентств Каркаралинского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, 20 сентября текущего года в дежурную часть ОВД Каркаралинского района поступило сообщение от начальника одного из охранных агентств. С его слов, 19 сентября текущего года, двое охранников во время дежурств на территории охраняемого объекта обнаружили коробку с надписью «СВУ МУЛЯЖ» высотой 10 см, длиной около 20-30 см.

В ходе разбирательства дела сотрудники полиции выяснили, что эти охранники, одному из которых 37лет, а второму – 22 года, перед отъездом домой сами подложили указанный муляж взрывного устройства, надеясь получить денежную премию за обнаружение подозрительного предмета.

«Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследование по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящий момент сотрудниками полиции проводится расследование», – отмечено в сообщении пресс-службы ДВД.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты