Охранники подложили на объект муляж бомбы ради получения премии

Вместо этого их привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Досудебное расследование по факту заведомо-ложного сообщения об акте терроризма начато в отношении двух сотрудников одного из охранных агентств Каркаралинского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, 20 сентября текущего года в дежурную часть ОВД Каркаралинского района поступило сообщение от начальника одного из охранных агентств. С его слов, 19 сентября текущего года, двое охранников во время дежурств на территории охраняемого объекта обнаружили коробку с надписью «СВУ МУЛЯЖ» высотой 10 см, длиной около 20-30 см.

В ходе разбирательства дела сотрудники полиции выяснили, что эти охранники, одному из которых 37лет, а второму – 22 года, перед отъездом домой сами подложили указанный муляж взрывного устройства, надеясь получить денежную премию за обнаружение подозрительного предмета.

«Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследование по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящий момент сотрудниками полиции проводится расследование», – отмечено в сообщении пресс-службы ДВД.

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