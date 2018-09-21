В Мангистау около 500 семей стали новоселами

С начала реализации направления "Аренда с выкупом" по настоящее время введено 986 квартир арендного жилья.

В Актау прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" с участием акима области Ералы Тугжанова и заместителя Председателя Правления АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" Руслана Кәкім, передает пресс-служба акима области.

В канун 55-летнего юбилея Актау Казахстанская Ипотечная Компания передала очередникам 478 квартир: 161 однокомнатную квартиру, 237 двухкомнатных и 80 трехкомнатных. Квартиры в чистовой отделке в новых многоэтажных домах общей площадью 26 122,4 кв.м., подведены необходимые коммуникации, установлены газовые плиты и сантехника. Новые дома введены в эксплуатацию в рамках направления "Аренда с выкупом" программы "Нұрлы жер", инициированной Президентом Нурсултаном Назарбаевым.

"В рамках программы "Нұрлы жер" планируется построить около 1,5 млн жилых домов по всему Казахстану. К этому жилью предъявляются высокие требования по качеству строительства, экологичности и энергоэффективности. В этой связи правительство и местные исполнительные органы несут большую ответственность за оперативное и эффективное обеспечение населения жильем. Как и по всей республике, в Актау сейчас ведется активная работа в этом направлении. Строительство новых микрорайонов, возведение домов со всей инфраструктурой - все это является результатом запланированной работы, направленной на развитие социального потенциала общества", - сказал аким Ералы Тугжанов.

В Актау с начала реализации направления "Аренда с выкупом" по настоящее время введено 986 квартир арендного жилья общей площадью – 56 664,9 кв.м.

"Для Казахстанской Ипотечной Компании в приоритете повышение доступности жилья для казахстанцев и, прежде всего, для самых уязвимых слоев населения – многодетных и неполных семей, людей с ограниченными возможностями, сирот. Это общее большое дело, инициатором которого стал Президент нашей страны. На нас была возложена ответственная миссия и мы смогли доказать, что, сконцентрировав общие усилия, можно достичь высоких результатов", - отметил Руслан Кәкім, Заместитель Председателя Правления АО "ИО "КИК".

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