Аким ВКО одобрил переименование Зыряновска в Алтай

В любом случае окончательное решение о переименовании принимает республиканская ономастическая комиссия.

Смену названия горняцкого города одобрил аким области, передает корреспондент YK-news.kz.

21 сентября во время визита в Зыряновск аким ВКО Даниал Ахметов одобрил переименование Зыряновска в Алтай.

Впервые информация о смене названия города прозвучала 4 июля на встрече местного Общественного совета с немногочисленными жителями Зыряновска и вызвала широкий общественный резонанс.

Добавим, что в любом случае окончательное решение о переименовании принимает республиканская ономастическая комиссия.

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