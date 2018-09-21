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Аким ВКО одобрил переименование Зыряновска в Алтай

В любом случае окончательное решение о переименовании принимает республиканская ономастическая комиссия.

Фото : yk-news.kz21 сентября 2018, 15:55

Смену названия горняцкого города одобрил аким области, передает корреспондент YK-news.kz.

21 сентября во время визита в Зыряновск аким ВКО Даниал Ахметов одобрил переименование Зыряновска в Алтай.

Впервые информация о смене названия города прозвучала 4 июля на встрече местного Общественного совета с немногочисленными жителями Зыряновска и вызвала широкий общественный резонанс.

Добавим, что в любом случае окончательное решение о переименовании принимает республиканская ономастическая комиссия.


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