Этно-фольклор-джаз фестиваль состоялся в Алматы

Участие в нем принимают не только джазовые и этно-фольклорные творческие коллективы Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на сцене концертного зала Казахской национальной консерватории им. Курмангазы состоялся международный этно-фольклор-джаз фестиваль, посвященный 20-летию Астаны, сообщает Zakon.kz.

Праздничное мероприятие посетили заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Леонид Прокопенко, члены АНК, представители творческой интеллигенции, республиканских и региональных этнокультурных объединений, общественные делятели, лучшие казахстанские и зарубежные коллективы, а также педагоги и студенты консерватории.

Фестиваль этно-фольк-джаз проходит в третий раз, причем в первый раз – в Алматы. Предыдущие два фестиваля радовали жителей Астаны.

Участие в нем приняли не только джазовые и этно-фольклорные творческие коллективы Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Это традиционно Узбекистан, Кыргызстан и Россия. В этом году также принимает участие музыкант из Индии.

"Главная задача фестиваля – это сохранение нашего национального кода. Сохранение культуры Казахстана и других этносов, проживающих на территории страны. Надеюсь, что ежегодный фестиваль будет плодотворным", - сказала заместитель директора РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан Хадиша Ерсеитова.

По ее словам, особенностью нынешнего фестиваля также является тот факт, что он проводится в стенах консерватории им. Курмангазы - ведущего музыкального вуза Казахстана.

"Основная масса зрителей – это подготовленная аудитория, наши студенты - будущие музыканты, и профессорско-преподавательский состав", - рассказала Ерсеитова.

Музыкальный корифей Едиль Хусаинов представил композицию собственного сочинения. Артист пропагандирует богатую культуру Казахстана не только на родине, но и далеко за ее пределами.

"Прелесть данного фестиваля в том, что все жанры соединены в одном концерте. Все музыканты учатся друг у друга. Помимо этого мы видим живой отклик от аудитории, значит, мы идем в правильном направлении. Где бы я ни выступал, пусть это будет Германия, Япония, Америка, всегда концерты проходят хорошо, казахскую музыку всегда принимают. Иностранцы открывают для себя другой мир и другую музыку, которую они и не знали", - поделился музыкант.

По завершению фестиваля все участники получили дипломы.

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