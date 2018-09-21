Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Mersedes получил повреждения из-за пожара в контейнере в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Фото : zakon.kz21 сентября 2018, 17:07

В Алматы в мкр.Самал-2 произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в 14:52 часов пожарные выехали по адресу: Медеуский район, мкр. Самал-2.

"Прибыли к месту вызова в 15:02 часов. Как выяснилось, произошло горение металлического контейнера около дома 58. Пожар был ликвидирован в 15:09 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.", - сказано в сообщении ДЧС.

От теплового воздействия пострадала задняя часть автомашины Mercedes ML. Жертв и пострадавших нет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты