Mersedes получил повреждения из-за пожара в контейнере в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы в мкр.Самал-2 произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в 14:52 часов пожарные выехали по адресу: Медеуский район, мкр. Самал-2.

"Прибыли к месту вызова в 15:02 часов. Как выяснилось, произошло горение металлического контейнера около дома 58. Пожар был ликвидирован в 15:09 часов. Площадь пожара составила 20 кв.м.", - сказано в сообщении ДЧС.

От теплового воздействия пострадала задняя часть автомашины Mercedes ML. Жертв и пострадавших нет.

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