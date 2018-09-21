Выставка современного казахстанского искусства открылась в Лондоне

По словам кураторов выставки, представленные работы - своего рода вопросы, поставленные художниками перед зрителем о разных ролях, которые зритель играет.

В выставке «Постномадические горизонты» принимают участие 33 художника, которые используют современный язык постмодернизма и работают в различных художественных медиа. Таких как живопись, фотография, скульптура, инсталляция и видео, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Выставка рассматривает современное искусство Казахстана в форме диалогов между современными художниками и их советскими предшественниками, которые через художественные практики рефлексирует над понятием постномадизма.

Кураторы выставки Индира Дюссебаева и Алия де Тизенгаузен предлагают рассмотреть положение казахстанской истории искусства в контексте мировых течений, а также казахстанского социума в контексте глобализации.В пространстве выставки проходят параллельные диалоги художников со своими предшественниками советского периода, и одновременно анализ постепенной де-советизации сознания.

Как отметила Алия де Тизенгаузен, советский период послужил окончательному искоренению номадического образа жизни, а период глобализации, переживаемый сейчас, влияет и на еще сохранившуюся номадическую память — традиции и культуру.

«Понятие “постномадизм” делает отсылку к номадическому прошлому, ассоциируемому с Казахстаном, и активно рефлексируемого как художниками советского периода, так и современниками. “Постномадическое сознание” дословный перевод английского названия выставки. В данном контексте слово “сознание” определяет отход от визуальных стереотипов, ассоциируемых с нашей страной, и желание анализировать работы художников в контексте как сознательной, так и подсознательной переработки прошлого и настоящего», — сказала А. де Тизенгаузен.

По словам кураторов выставки, представленные работы есть своего рода вопросы, поставленные художниками перед зрителем о разных ролях, которые зритель играет как субъект или объект национализма, традиционализма, консюмеризма, феминизма, постколониализма и постномадизма.

На выставке представлены работы следующих авторов: Салихитдин Айтбаев, Асхат Ахмедияров, Саид Атабеков, Сырлыбек Бекботаев, Александр Бибин, Бахыт Бубиканова, Агимсалы Дюзельханов, Сауле Дюсенбина, Владимир Эйферт, Камила Габдуллина, Асель Кадырханова, Абылхан Кастеев, Даурен Кастеев, Молдахмет Кенбаев, Рустам Хальфин, Макум Кисамединов, Галим Маданов и Зауреш Терекбай, Гайша Маданова, Ербосын Мельдибеков, Алмагуль Менлибаева, Еркин Мергенов, Гульнур Мукажанова, Аза Шаденова, Сауле Сулейменова, Зитта Султанбаева, Абдрашит Садыханов, Бахтияр Табиев, Канафия Тельжанов, Александр Угай, Павел Зальцман, Владимир Твердохлебов, Шолпан Шарбакова.

Кураторы: Индира Дюсебаева-Зиябек, Алия де Тизенгаузен, куратор-ассистент Алима Боранбаева и консультант Ольга Сова.

Выставка будет работать до 16 октября по адресу The Wapping Project: 37 Wapping Wall, St Katharine's & Wapping.

Так, на выставке представлена видеоинсталляция Алмагуль Менлибаевой «Бабочки Айша-Биби», где художница раскрывает мифологический нарратив с отсылкой на свои собственные номадические корни и шаманистские традиции народов Средней Азии. «Пик Коммунизма» Ербосына Мельдибекова представляет своего рода изучение идеологических трансформаций в регионе через процесс смены имён одной из горных вершин Памира, которая была переименована шесть раз за последние 130 лет.

Дуэт Галим Маданов и Зауреш Терекбай показали на выставке инсталляцию «Трансгрессия», которая выставлялась в Центрально-Азиатском павильоне 54-ой Венецианской биеннале. «Трансгрессия» — это осмысление внезапных и фундаментальных изменений, которые произошли в казахстанском обществе.

Асель Кадырханова представила свою инсталляцию «Машина» — это память о миллионах безымянных жертв сталинских репрессий 1930-х годов, но также и вопрос ответственности тех, кто подписывал приказы об арестах, о роли и месте индивидуума в коллективном насилии.

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