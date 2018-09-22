В Шымкенте снова появилась игра «Шарик-Марик»

Главное, что нужно знать горожанам: победить в этой игре невозможно.

Шымкентцы призывают власти решить проблему с игрой наперсточников «Шарик-Марик», передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

С раннего утра на остановке «Колос» появляются молодые люди, около которых собирается толпа зевак и желающих получить легкие деньги.

А задача простая (и не меняется с первого упоминания этого шулерского аттракциона) — нужно внимательно следить за тремя стаканчиками, которые передвигает ведущий игры. И всего-то нужно угадать, в котором из них находится шарик.

Угадать не просто, ведущий ловко передвигает стаканчики, и перекидывает незаметно шарик, после чего проигравший платит установленную сумму.

«Вы понимаете, среди зевак есть и те, кто вместе с ними, они договариваются с ведущим заранее и, конечно, выигрывают. Потом дают возможность выиграть один раз кому-то и все. Куда смотрит полиция, я не понимаю. С такими уличными шоу мы культурной столицей разве станем?» — вопрошает местный житель Шымкента.

Главное, что нужно знать горожанам: победить в этой игре невозможно.

А для тех, кто еще не знаком с этим видом «развода» на деньги, рассказываем.

«Наперстки» — древнейший способ отъёма денег. Расцвет этого промысла пришелся на 85-95-ые годы прошлого века. Играли практически в каждом людном месте, в обязательном порядке — на рынках и вокзалах. Как ни странно, актуален и в наши дни, что ещё раз подтверждает факт бесконечности людской глупости или, если вам будет угодно, доверчивости. Внешний антураж может быть любым — три напёрстка и горошина, стаканчики и орех, в настоящее время — пластмассовые стаканы и поролоновый шарик.

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