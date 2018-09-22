В Уральске задержан подозреваемый в избиении медсестры

На ее теле зафиксировали следы от побоев, удушья, множественные ушибы и ссадины.

В Уральске задержан грабитель, подозреваемый в нападении на медсестру, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Сейчас девушка находится дома в шоковом состоянии. Как сообщают ее коллеги, из-за перенесенного стресса ей пришлось взять больничный. А чиновники от облздрава теперь думают, как оградить своих сотрудников от нападений. Инцидент произошел на днях, когда медработница посещала пациентку на дому.

По данным полицейских, придя по адресу, она не застала хозяйку дома. А сосед сообщил, что женщина находится у него. Медсестра вошла к нему во двор и стала жертвой нападения. Мужчина отобрал у девушки сумку, телефон, при этом избил её. Вырвавшись, медсестра обратилась в полицию. На ее теле зафиксировали следы от побоев, удушья, множественные ушибы и ссадины. По горячим следам нападавшего задержали. Однако, позже его отпустили под подписку о невыезде.

- Был задержан подозреваемый в совершении нападения на девушку гражданин 93 года рождения, проживающий в Уральске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 части 2 грабёж с применением насилия. Подозреваемый задержан, вещественные доказательства изъяты, это сотовый телефон и сумка, прокомментировал заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан Бисенов.

Между тем, медицинские работники теперь боятся за свою жизнь. Навещать пациентов они намерены по двое или в сопровождении водителя.

- Это шок не только для пострадавшей девушки, но и для всей медицинской общественности. В данный момент все медработники, патронажные медсёстры, врачи, социальные работники, которым по долгу службы приходится совершать подворовый обход они опасаются за свою жизнь и здоровье, - сказала пресс-секретарь Управления здравоохранения по ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

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