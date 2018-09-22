Лжерабочие украли 1200 метров стальных рельс в Шымкенте

Чтобы не привлекать к себе особого внимания, надели жёлтые спецжилеты, закамуфлировавшись под рабочих.

Поезд Шымкентской детской железной дороги уже прочно стоит на приколе. Даже после ремонта локомотив и два вагона так и не тронулись с места, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как говорят специалисты, всего было похищено 1200 метров стальных рельс. Таким образом городской бюджет понёс ущерб на 55 миллионов тенге. Урон мог быть значительно больше, если бы местные жители, обнаружившие отсутствие железнодорожного полотна, не обратились в полицию. Злоумышленников полицейским удалось задержать по горячим следам, а техника, на которой вывозились рельсы, была помещена на штрафную стоянку. Сейчас по факту кражи ведётся следствие.

Похитители вывезли 800 метров железнодорожного полотна. Камер наблюдений в этих местах нет, поэтому никто не видел то, как это происходило. Заметить могли только люди, живущие вдоль железной дороги.

Как рассказали бдительные горожане, злоумышленники разбирали рельсы не ночью, а средь бела дня. А чтобы не привлекать к себе особого внимания, надели жёлтые спецжилеты, закамуфлировавшись под рабочих.

Детская железная дорога была построена в 1979 году. Из-за финансовых проблем движение по ней остановилось в 2011-м. Вновь детский состав был запущен в 2015 году, но в последние годы поезд снова встал на прикол.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!