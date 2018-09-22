В Астане осудили мошенников за поддельные медсправки

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

В мае текущего года Проектом «Астана – адалдық алаңы» совместно с общественными организациями методом «Тайный покупатель» проведен мониторинг интернет-ресурсов и иных источников на предмет возможности приобретения фиктивных медицинских справок и санитарных книжек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В результате, по полученной информации, 12 мая Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих незаконное изготовление медицинских справок и санитарных книжек.

15 мая руководителями Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана проведен брифинг в ходе которого озвучены детали задержания.

Так, в ходе проведения обыска по месту изготовления, сотрудниками Департамента обнаружены и изъяты 200 бланков медицинских справок формы №086, порядка 190 санитарных книжек, более 80 штук печатей медицинских учреждений и индивидуальные печати врачей, результаты медицинских анализов, фотографии флюорографических снимков, ежедневник с черновыми записями медицинских диагнозов и другие предметы.

Судом Алматинского района г.Астана, установлено, что гражданка Аманшина А.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с гражданином Манашовым А.К. неоднократно, действуя умышлено из корыстных побуждений, с помощью имеющихся поддельных печатей и штампов от имени медицинских учреждений г.Астаны изготовляли подложные документы о прохождении медицинского осмотра граждан.

В ходе проведения судебного заседания, обвиняемые свою вину признали, в связи с чем, суд, учитывая характер и степень уголовного правонарушения, личность виновных, условия жизни семей или лиц, находящихся на иждивении признал указанных лиц виновными в совершении преступления предусмотренного ст. 385 ч. 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

По статистике, за 2017 год 11 поликлиниками Астаны, которые имеют лицензию, выдано 29 099 справок по форме №086. То есть - приблизительно 79 в день. Данная услуга является платной и составляет в среднем 7 тыс. тг.

В ходе установлено, что только в одном раскрывшемся случае, в среднем фиктивных справок выдавалось около 10 в день, то есть – около 3 650 справок в год или более 25 550 000 тг. в год не поступает в бюджет поликлиник. Данные средства могли бы пойти на предоставление премиальных выплат врачам, а также на улучшение условий пребывания пациентов.

В целях комплексного решения проблемы в сфере предоставления медицинских справок, в адрес Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения выработаны и направлены предложения по внесению в реестр госуслуг, а также автоматизации процессов предоставления справок и санитарных книжек, установлению предельной стоимости услуг и внесению изменений в трудовое законодательство в части определения ответственности работодателя по обязанности проверки подлинности представляемых соискателями медицинских документов.

Согласно предоставленным ответам уполномоченных органов переход к электронному варианту медицинских справок запланирован на октябрь месяц 2018 года. Кроме того, Министерством здравоохранения рассматривается вопрос о создании единого реестра организаций, оказывающих услуги по проведению медицинских осмотров (организаций здравоохранения, лабораторий и организаций осуществляющих гигиеническое обучение лиц декретированной группы населения, результаты их работы) и возможности его интегрирования в действую автоматизированную систему «Поликлиника».

По итогам перевода справки в электронный формат будет доступен Единый ресурс для проверки достоверности медицинской справки формы №086/у.

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