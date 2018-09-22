Теракт в Иране засняли на видео

На этих кадрах видно, как люди в панике бросились на землю. Все это время террористы вели стрельбу по ним.

Очевидцы запечатлели на видео террористическую атаку, которая произошла на юге Ирана, передает РЕН-ТВ.

На этих кадрах видно, как люди в панике бросились на землю. Все это время террористы вели стрельбу по ним.

Теракт произошел во время военного парада в городе Ахваз. По данным агентства Тасним, погибли не менее 8 иранских военных из Корпуса "стражей исламской революции". Ранее сообщалось, что не менее 20 человек пострадали, среди них женщина и ребенок.

Устанавливаются обстоятельства теракта. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за атаку.

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