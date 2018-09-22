Главе государства презентовали план по развитию и застройке жилых массивов Астаны

Нурсултан Назарбаев отметил также важность обеспечения горожан доступными социальными объектами, в том числе образовательными и медицинскими учреждениями.

Президенту Казахстана был презентован план по дальнейшему развитию и застройке жилых массивов г.Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Подчеркивая высокую социальную значимость создания комфортных условий для проживания столичных жителей, Глава государства указал на необходимость применения комплексного подхода в градостроительстве.

Нурсултан Назарбаев отметил также важность обеспечения горожан доступными социальными объектами, в том числе образовательными и медицинскими учреждениями.

Кроме того, Президент Казахстана остановился на вопросах озеленения столицы, строительства парковочных мест и транспортных развязок, которые позволят оптимизировать автомобильный трафик в городе.

Аким Астаны Б.Султанов представил Главе государства информацию о планах возведения социальных, коммерческих, административных и жилых объектов в столице, а также доложил о перспективах инфраструктурного развития города. По информации руководства города, с начала текущего года в столице было введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья, до конца 2018 года планируется построить еще 2,3 млн кв. м.





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