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«Визуальная некромантия»: пугающий мир цифрового художника Бориса Гроха

Одна из основных тем, красной строкой проходящая в работах цифрового художника Бориса Гроха — гигантский скелет, запертый в сером обыденном окружении городской жизни.

Фото : BigPicture.ru22 сентября 2018, 15:21

Питерский художник Борис Грох (Boris Groh) рисует мрачных и загадочных существ на тёмных российских улицах. И они будто маются и бродят в поисках выхода из опостылевшей рутины повседневности. Все эти персонажи живут рядом с нами, в буднях российских спальных районов.

Талантливый цифровой художник Борис Грох создал свою вселенную, полную мистики, ужаса, тайн и странных существ.

Одна из основных тем, красной строкой проходящая в работах цифрового художника Бориса Гроха — гигантский скелет, запертый в сером обыденном окружении городской жизни.

Кажется автор как будто пытается показать в образе этого существа обычного человека, такого же как мы. И ему не чужды такие чувства, какие есть у нас — любопытство, грусть, одиночество.

Источник: BigPicture


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