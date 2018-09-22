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Лучшего футболиста чемпионата мира приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Взамен Модричу, как и другим футболистам, уличенным в махинациях, предложено платить штраф в размере 250 евро в день.

Фото : EPA22 сентября 2018, 16:17

Футболист мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, ставший лучшим игроком прошедшего в 2018 году чемпионата мира, приговорен за налоговые махинации к восьми месяцам тюрьмы, а также к денежному штрафу в размере 350 тысяч евро.

Как сообщает Вести.ру со ссылкой на El Mundo, хорватский полузащитник пошел на сделку с испанской прокуратурой, признав вину по делу о налоговом мошенничестве.

Чтобы избежать тюрьмы, Модричу, как и другим футболистам, уличенным в махинациях, предложено платить штраф в размере 250 евро в день. Таким образом, хорват выплатит 60 тысяч евро и не проведет восемь месяцев в местах не столь отдаленных.

Ранее Модрич уже был вынужден заплатить 1,2 млн евро за налоговые махинации.


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