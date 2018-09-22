Gрезидент Вьетнама умер от редкого вируса

По словам профессора медицины Фам Зя Кхая, в мире еще нет статистики по такому виду заболеваний.

Советник центрального управления здравоохранения профессор медицины Фам Зя Кхай заявил, что причиной смерти президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанга, умершего в пятницу на 62-м году жизни, стал редкий вид рака крови вирусного происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал VietNamNet.

Представитель управления, отвечающего за заботу о здоровье руководителей коммунистической партии и вьетнамского государства, отметил, что ранее во Вьетнаме не встречались пациенты с похожими вирусами.

"Это очень редкая разновидность рака крови вирусного происхождения, в мире еще нет статистики по такому виду заболеваний, поэтому и нет никаких специальных лекарственных препаратов против этого вируса", - рассказал Фам Зя Кхай.

В некоторых случаях, по словам профессора, рак крови поддается лечению путем пересадки костного мозга, однако шансов на полное выздоровление у таких пациентов совсем немного.

Заболевание у Чан Дай Куанга было выявлено в июле 2017 года. За прошедший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия и местных, и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь стремительно прогрессировала.

Во второй половине дня в четверг состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось, и он был доставлен в ханойский центральный Военный госпиталь №108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 пятницы, не приходя в сознание, умер.

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