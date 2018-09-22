Кыргызского вице-министра сняли с борта "Эйр Астаны" за дебош

По словам очевидцев, чиновница была пьяна.

Заместитель министра труда и социального развития Кыргызской Республики Зууракан Каденова устроила скандал на борту самолета авиакомпании «Эйр Астана», выполнявшего рейс по маршруту Сеул — Алматы – Бишкек, сообщает 24.kg.

Очевидцы летного инцидента сообщили, что женщина была пьяна, кричала на бортпроводников и показывала им дипломатический паспорт, заявляя, что у нее дипломатический иммунитет.

Командир экипажа принял решение снять с борта пассажирку Зууракан Каденову после конфликта. Сотрудники посольства Кыргызстана в Корее пытались забрать чиновницу из аэропорта, чтобы разместить в отеле до выяснения всех обстоятельств произошедшего и урегулирования конфликта с авиакомпанией. Женщина отказалась. Дипломаты по-прежнему находятся в аэропорту Сеула.

Сама Зууракан Каденова отказалась прокомментировать инцидент со своим участием. Чиновница отметила, что находится в аэропорту и никто из сотрудников Посольства Кыргызстана в Республике Корея ей не помог.

Главе ведомства, в котором работает Каденова, уже доложили о ЧП. О реакции Мухаммедкалыя Абылгазиева пока неизвестно.

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