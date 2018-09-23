Санчес рассказал о планах Головкина на 2019 год

Геннадий признался, что не исключает третий бой, однако у его команды имеются и альтернативные варианты.

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Абель Санчес прокомментировал возможное количество боев своего подопечного в следующем году, сообщает Sports.kz.

— Если предположить, что реванша с «Канело» в 2019 году не будет, сколько раз вы бы хотели, чтобы GGG дрался в следующем году?

— Я хотел бы, чтобы он дрался минимум два раза. Возможно, три.

Напомним, 15 сентября Головкин проиграл во втором поединке мексиканскому боксеру Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) решением большинства голосов судей. Геннадий признался, что не исключает третий бой, однако у его команды имеются и альтернативные варианты: например, чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО) и «регулярный» чемпион WBA Риота Мурата (14-1, 11 КО).





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