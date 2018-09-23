Пассажирский автобус загорелся в центре Темиртау

Причина пожара на данный момент устанавливается.

В Темиртау днем загорелся пассажирский автобус марки ПАЗ. Возгорание произошло внутри маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в ДЧС области, возгорание произошло 22 сентября 15:41 в шестом микрорайоне города возле жилого дома №24. Во время вынужденной остановки, из-за технической неисправности произошло возгорание внутри городского маршрутного автобуса №15. Пожар был локализован в 15:56, а ликвидирован в 16:04.

Пощадь горения составила 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.

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