Пассажирский автобус загорелся в центре Темиртау
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Фото : inform.kz23 сентября 2018, 20:34
В Темиртау днем загорелся пассажирский автобус марки ПАЗ. Возгорание произошло внутри маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как прокомментировали в ДЧС области, возгорание произошло 22 сентября 15:41 в шестом микрорайоне города возле жилого дома №24. Во время вынужденной остановки, из-за технической неисправности произошло возгорание внутри городского маршрутного автобуса №15. Пожар был локализован в 15:56, а ликвидирован в 16:04.
Пощадь горения составила 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.
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