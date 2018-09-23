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Бузова закрыла свой Instagram после скандала

В Челябинске звезда опоздала на концерт на час, пела под фонограмму и не вышла к фанатам.

Фото : РИА Новости/Евгений Одиноков23 сентября 2018, 22:26

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова скрыла свою страницу в Instagram после скандала, произошедшего после концерта в Челябинске 21 сентября. Светская львица разочаровала поклонников тем, что почти на час опоздала на шоу, пела под фонограмму и не вышла к своим юным фанатам после выступления, доведя детей до слез, пишут Известия.

«Шок! Бузова закрыла аккаунт! Что теперь делать? Не подписываться же на нее», — написал в Twitter @TarasenkoStas.

Многие отметили, что попытались отправить певице запрос на добавление в подписчики, но он пока не был одобрен.

«А как я комментарии после «Замуж за Бузову» теперь читать буду?» — возмутилась решением Бузовой закрыть страницу @KatyaVorontsova.

Ранее в сентябре Бузова опубликовала в Instagram видеозапись, на которой она исполняет песню «Мало половин» без фонограммы. Ролик вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.


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