На Кубе в ДТП с грузовиком пострадали не менее 36 человек
В транспортном средстве находились 40 человек.
Фото : © AFP 2018 / Yamil Lage24 сентября 2018, 06:19
По меньшей мере 36 человек пострадали при ДТП с грузовиком на Кубе, сообщает РИА Новости.
По данным портала Cubadebate, авария произошла в муниципалитете Консоласьон дель Сур в западной части Кубы, где грузовик съехал с дороги. В транспортном средстве находились 40 человек.
Как сообщает портал, в результате пострадали 36 человек, из них 25 взрослых и 11 детей.
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