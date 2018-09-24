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На Кубе в ДТП с грузовиком пострадали не менее 36 человек

В транспортном средстве находились 40 человек.

Фото : © AFP 2018 / Yamil Lage24 сентября 2018, 06:19

По меньшей мере 36 человек пострадали при ДТП с грузовиком на Кубе, сообщает РИА Новости.

По данным портала Cubadebate, авария произошла в муниципалитете Консоласьон дель Сур в западной части Кубы, где грузовик съехал с дороги. В транспортном средстве находились 40 человек.

Как сообщает портал, в результате пострадали 36 человек, из них 25 взрослых и 11 детей.


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