Алматинцы почтили память первого министра обороны РК

Пять лет назад, 24 сентября 2013 года, ушел из жизни генерал армии, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов.

В Алматы почтили память первого министра обороны РК, участника Второй мировой войны Сагадата Нурмагамбетова, сообщает МИА "Казинформ".

Пять лет назад, 24 сентября 2013 года, ушел из жизни генерал армии, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов. Накануне этой даты на пересечении улиц Тулебаева и Жамбыла состоялась торжественная церемония возложения цветов к его мемориальной доске.

Почтить память Сагадата Нурмагамбетова пришли его родственники, друзья, сослуживцы, ветераны ВС РК, военнослужащие и руководство департамента по делам обороны Алматы, а так же начальники управлений по делам обороны районов Алматы.

Нурмагамбетов Сагадат Кожаxметович - генерал армии, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы номер один, первый министр обороны независимого Казахстана. Среди министров обороны стран Содружества независимых государств (СНГ) в годы создания и становления суверенных республик он был единственным участником Второй мировой войны.

«После создания суверенного Казахстана возникла необходимость защиты территориальной целостности республики, решался вопрос, кто возглавит оборонное ведомство страны. У Главы государства был однозначный ответ: «Только Сагадат Нурмагамбетов, воин, умудренный опытом»,- вспомнил председатель алматинского Совета ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан полковник запаса Мэлс Шампиев.

В 1992 году Сагадат Нурмагамбетов стал первым министром обороны суверенной Республики Казахстан. У молодого государства не было опыта создания своей армии. Талант, глубокие знания, цельность, широта мышления, прагматичный, рациональный подход к решению любой задачи и другие качества генерала армии С. Нурмагамбетова оказались необходимыми при строительстве Вооруженных сил Республики Казаxстан. Сагадат Нурмагамбетов ещё в первые годы становления Вооруженных сил задумывался, искал пути решения, какой будет армия Казахстана нового тысячелетия. На посту министра обороны (1992-1995 годы) Сагадат Кожахметович проявил себя как государственный деятель, военачальник и дипломат. Созданная им армия и сегодня успешно выполняет свои задачи, стоит на страже Родины, оберегая мирный труд казахстанцев.

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