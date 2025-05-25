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События

101-летие первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова отметили в Алматы

военные в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 09:27 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы прошла памятная церемония, посвященная 101-й годовщине со дня рождения генерала армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие состоялось у дома, где жил выдающийся военачальник. Почтить его память собрались родственники, сослуживцы, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты военных учебных заведений.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, церемония началась с минуты молчания в память о выдающемся военном и государственном деятеле.

"Мне выпала честь лично знать Сагадата Кожахметовича и служить с ним. Это была исключительная личность, обладавшая высокой ответственностью, глубочайшими знаниями военного дела и редкой человечностью. Для него защита Родины была не просто профессией – она была смыслом жизни", – выступил с речью генерал-майор в отставке Павел Новиков, поделившись воспоминаниями о совместной службе.

Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года в селе Трудовое Акмолинской области. С начала Великой Отечественной войны добровольно вступил в ряды армии, прошел путь от курсанта до командира батальона. За проявленные мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза.

Фото: gov.kz

После войны он продолжил службу в рядах Вооруженных сил, окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а также Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба. В разные годы занимал ключевые командные должности, в том числе был начальником штаба гражданской обороны Казахской ССР, заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего Южной группой войск в Венгрии.

С обретением Казахстаном независимости Сагадат Кожахметович возглавил формирование национальной армии. В 1992 году он стал первым министром обороны Республики Казахстан.

Именно под его руководством были заложены основы современной системы обороны страны.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сагадат Нурмагамбетов был не только профессиональным военным, но и государственным деятелем, автором мемуаров и книг, участником разработки ключевых направлений оборонной политики. Он был депутатом Верховного Совета, советником президента и председателем ряда ветеранских и общественных организаций.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

За выдающиеся заслуги перед страной он награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями СССР и Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Скончался Сагадат Кожахметович в 2013 году. Его имя навсегда вписано в историю Казахстана. Сегодня в его честь названы улицы, школы и военные учебные заведения, установлены памятники и мемориальные доски. Его бюст установлен в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. О выдающемся военном снят документальный фильм.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сагадат Нурмагамбетов – символ чести, отваги и патриотизма. Его жизненный путь является примером истинного служения Родине и вдохновением для будущих поколений казахстанских военных.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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