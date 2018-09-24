Для чего велополосы в Алматы оградили столбиками

Общая протяженность велодорожек в городе составляет 77,4 км.

Не так давно на ул. Шевченко въезд на велополосу вблизи перекрестков оградили специальными красными столбиками. Горожане полагали, что вскоре такие же появятся и на других велополосах, но пока их ожидания не сбылись. Где и когда именно можно ожидать появления новых «столбиков», и сколько вообще велополос имеется в Алматы, журналисту Zakon.kz сообщили в акимате города Алматы.

Как показывает практика, после появления в Алматы велополос многие автомобилисты часто игнорируют их, объезжая по ним пробки, совершая поворот, а то и вовсе паркуются на них. Чтобы решить эту проблему, на улице Шевченко въезд на велополосу оградили специальными красными столбиками. Правда, установили их только у перекрестков, а не по всей длине велополосы. Как объяснили в горакимате, так и задумывалось изначально.

«Ограждающие столбы установлены на пересечениях улиц для безопасности велосипедистов при повороте автомобилей. На прямом участке водители не имеют право заезжать на велополосу», – сообщили в горадминстрации.

Что касается вопроса, на скольких велодорожках уже установлены подобные ограждающие столбики, а также, где и когда именно их еще планируется установить, в акимате сообщили, что «ограждающие столбики установлены по ул. Шевченко- от ул. Кунаева до ул. Шарипова и пока ведутся работы по разработке схемы и подсчету необходимых материалов» (чтобы устанавливать их на других участках – ред).

В принципе внедрение данного общества весьма актуально. Как отметили в горакимате, общая протяженность велодорожек в Алматы составляет – 77,4 км и расположены они на следующих улицах:

Тимирязева от Байтурсынова до Жарокова

Жарокова от Тимирязева до Утепова

Утепова от Жарокова до Каблукова

Каблукова от Утепова до Торайгырова

Торайгырова от Каблукова до Саина

Саина от Торайшырова до Раскулбекова не доходя 200 метров

Валиханова от Раимбека до Абая

Гоголя от Пушкина до Желтоксан

Владимир Демидов

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